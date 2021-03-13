Mutasyonun, ilk olarak İngiltere, Güney Afrika ve Brezilya'da ortaya çıkan mutasyonlardan farklı özellikler taşıdığı ancak benzer bir risk oluşturduğu belirtildi.

Semptom göstermedi

Virüsten enfekte olduğu tespit edilen 60'lı yaşlardaki erkek yolcunun 25 Şubat'ta Tokyo yakınlarındaki Narita Havalimanı'na vardığı ancak semptom göstermediği söylenirken, havalimanı karantinasında yapılan testte pozitif sonuç verdiği vurgulandı.

Japonya Ulusal Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü'nce (NIID) söz konusu türün Japonya'da yayılıp yayılmadığını belirlemek üzere genetik incelemelerin başlatıldığına dikkat çekildi.

"Yeni mutasyon türü"

NIID'den yapılan açıklamada, Filipinler'den gelen yolcuda tespit edilen mutasyonun, Filipinler'deki son COVID-19 dalgasının nedeni olup olmadığının bilinmediği vurgulanırken, buna rağmen virüsün fark edilmeden yayılıyor olabileceği uyarısı yapıldı.

Genetik farklılıklar barındıran söz konusu mutasyonun, İngiltere, Güney Afrika ve Brezilya mutasyonlarında bulunan türdeki mutasyonları içerdiği için endişe verici COVID-19 mutasyonları ile benzer kabul edilebileceği konusuna vurgu yapıldı.

NIID, hakkında yeterli veri olmaması nedeniyle söz konusu mutasyonun "yeni mutasyon türü" olma kriterlerini karşılamadığını hatırlattı.

Vaka sayısı 446 bin 318

Japonya Sağlık Bakanlığı, salı günü itibarıyla ülkenin 47 eyaletinin 21'inde tespit edilen mutasyon COVID-19 vakalarının sayısının 271'e yükseldiğini vurgulamış, söz konusu sayıdan bağımsız olarak havaalanı karantinalarında da 74 mutasyon vakasının tespit edildiğini açıklamıştı.

Ülkede virüsün farklı türlerinden enfekte olan toplam kişi sayısı 345'e ulaşmıştı.

Japonya'da toplam COVID-19 vaka sayısı dün itibarıyla 446 bin 318'e yükselmiş, 8 bin 535 kişi ise hayatını kaybetmişti.