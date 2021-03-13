Kunduz İl Şura Vekili Abdul Ahad Turyal Kakar, basına yaptığı açıklamada, militanların, Kunduz'un Han Abad ilçesindeki askeri karakola silahlı saldırı düzenlediğini söyledi.

Kakar, saldırıda 6 askerin hayatını kaydettiğini 2 askerin yaralandığını açıkladı.

5 militan öldürüldü

Vekil Kakar, saldırının ardından çıkan çatışmada 5 militanın öldürüldüğünü ifade etti.

Tal iban'dan yapılan açıklamada ise saldırının ardından çıkan çatışmada 2 militanın yaralandığı iddia edildi.

Öte yandan ülkede yıllardır devam eden şiddeti sonlandırmak amacıyla Afganistan ve Taliban müzakere heyetleri, Katar'ın başkenti Doha'da barış görüşmelerinin ikinci aşamasına devam ediyor.