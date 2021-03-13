PKK terör örgütü Erbil'in Soran İlçesine bağlı Sidekan nahiyesinde yola el yapımı patlayıcı madde yerleştirdi.

Bomba, Peşmergeye ait bir aracın geçişi sırasında patladı. Patlamada 1 peşmerge öldü, 1 kişi de ağır yaralandı.

Yetkililer, mayının PKK terör örgütü tarafından birkaç gün önce yola döşendiğinin belirlendiğini açıkladı.

PKK Irak askerlerine saldırıyor

Terör Örgütü PKK, 2 gün önce de Sincar nahiyesinde Irak askerlerine saldırmış, çıkan arbede de bir kişi yaralanmıştı.

Terör örgütünün son günlerde Irak güvenlik güçlerine yönelik saldırılarında artış yaşanıyor.

Sincar'da 5 yeni üs kurduğu bildirilen terör örgütü hafta içinde de Irak askerlerine yönelik bir saldırı gerçekleştirmişti.