Haber Giriş: 13 Mart 2021 Cumartesi 09:33Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Erbil'de PKK'nın döşediği mayın patladı: 1 ölü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Irak'ın Erbil vilayetine bağlı Sidekan nahiyesinde PKK terör örgütü tarafından yola döşenen mayın patladı. Patlamada 1 peşmerge öldü, 1 kişi de ağır yaralandı.
PKK terör örgütü Erbil'in Soran İlçesine bağlı Sidekan nahiyesinde yola el yapımı patlayıcı madde yerleştirdi.
Bomba, Peşmergeye ait bir aracın geçişi sırasında patladı. Patlamada 1 peşmerge öldü, 1 kişi de ağır yaralandı.
Yetkililer, mayının PKK terör örgütü tarafından birkaç gün önce yola döşendiğinin belirlendiğini açıkladı.
PKK Irak askerlerine saldırıyor
Terör Örgütü PKK, 2 gün önce de Sincar nahiyesinde Irak askerlerine saldırmış, çıkan arbede de bir kişi yaralanmıştı.
Terör örgütünün son günlerde Irak güvenlik güçlerine yönelik saldırılarında artış yaşanıyor.
Sincar'da 5 yeni üs kurduğu bildirilen terör örgütü hafta içinde de Irak askerlerine yönelik bir saldırı gerçekleştirmişti.
Etiketler: Irak
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