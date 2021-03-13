New York Meclis Başkanı Carl Heastie, 6 kadının ortaya attığı cinsel taciz iddiaları nedeniyle Vali Andrew Cuomo hakkında azil soruşturmasına izin verildiğini açıkladı.

ABD'deki en önemli gündem maddelerinden biri New York Valisi hakkındaki taciz iddiaları.

Şu ana kadar 6 kadının tacizle suçladığı Vali Andrew Cuomo "İstifa et" çağrılarına kayıtsız kaldı.

“Valiyle ilgili taciz haberleri ciddi”

Cuomo akkında azil soruşturması başlatıldı. Açıklama, New York Meclis Başkanı Carl Heastie tarafından yapıldı. Heastie iddiaları soruşturmak için azil komitesine, ilgili belgeleri toplama, tanıklarla görüşme, mahkeme celbi ve delilleri değerlendirme yetkisi verildiğini söyledi.

New York Meclis Başkanı “Valiyle ilgili taciz haberleri ciddi” yorumunda bulundu.

Demokratik Parti’nin Senato çoğunluk lideri Chuck Schumer de Cuomo'yu istifaya çağırdı.