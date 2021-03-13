Haber Giriş: 13 Mart 2021 Cumartesi 08:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Afganistan'da polis karakoluna bombalı saldırı: 8 ölü, 53 yaralı
[Grafik: TRT Haber]
Afganistan'ın batısındaki Herat vilayetinde polis karakoluna bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. 8 kişi hayatını kaybetti, 53 kişi de yaralandı.
Herat Valisi Sayed Vahid Katali, saldırganın bomba yüklü araçla Herat'ın Genç bölgesindeki polis karakolunu hedef aldığını söyledi.
Saldırıda, aralarında sivillerin de bulunduğu 8 kişi yaşamını yitirdi, 6'sı ağır toplam 53 kişi yaralandı.
Patlamanın şiddetiyle bölgedeki birçok ev hasar gördü.
Taliban sorumlu tutuldu
Saldırıyı henüz üstlenen olmazken İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Tarık Aryen, Taliban'ı sorumlu tuttu.
Öte yandan ülkede yıllardır devam eden şiddeti sonlandırmak amacıyla Afganistan ve Taliban müzakere heyetleri arasında Katar'ın başkenti Doha'da barış görüşmelerinin ikinci aşaması devam ediyor.
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