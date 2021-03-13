Elpais gazetesinin haberine göre, Bolivya hükümeti, hakkında yakalama kararı çıkarılan Anez’in Beni eyaletine bağlı Trinidad bölgesinde gözaltına alındığını açıkladı.

Ülkede "darbe davası" olarak bilinen soruşturma kapsamında dün geç saatlerde Anez, eski Hükümet Bakanı Arturo Murillo, eski Devlet Başkanlığı Bakanı Yerko Nunez, eski Adalet Bakanı Alvaro Coimbra, eski Savunma Bakanı Luis Fernando Lopez ve eski Enerji Bakanı Rodrigo Guzman hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.

"Siyasi zulüm ve istismar başladı"

Kararın terörizm, isyan ve komplo kurmakla itham edilen eski devlet görevlilerinin ülkeden kaçma ve soruşturma sürecini engelleme ihtimali bulunduğu için çıkarıldığı açıklanmıştı.

Yakalama kararının ardından eski Devlet Başkanı Evo Morales'in "darbe" olarak nitelediği ve istifasına yol açan süreçteki olayların araştırıldığı soruşturma kapsamında Coimbra ile Guzman, ülkenin Beni eyaletinde gözaltına alınmış ve iki bakanın başkent La Paz'a nakledileceği belirtilmişti.

Öte yandan, Anez, yakalama kararının ardından Twitter’dan yaptığı paylaşımda, "siyasi zulüm ve istismar başladı” ifadesini kullanarak iktidar partisinin diktatörlüğe dönmeye karar verdiğini ileri sürdü.

Morales'in istifası

Bolivya'da 20 Ekim 2019'daki tartışmalı seçimleri ilk turda kazanan Evo Morales, hile iddiala rıyla sokaklara çıkan muhaliflerin şiddet eylemlerine dönüşen protestoları, polisin isyanı ve ordunun çağrısının ardından 10 Kasım'da istifa etmiş ve ertesi gün ülkesinden ayrılarak önce Meksika'ya, ardından da Arjantin'e gitmişti.

O dönem, Bolivya Çok Uluslu Yasama Meclisinin üst kanadı Senatörler Meclisi Başkan Yardımcısı muhalif Jeanine Anez'in devlet başkanlığı görevine getirildiği ülkede, çoğunluğu yerlilerden oluşan Anez karşıtları günler süren protestolar düzenlemiş ve bu protestolarda 30'dan fazla kişi ölmüştü.

Morales, 1 yıl sonra döndü

Bolivya'da, Anez'in göreve gelmesini takip eden 3 ay içinde düzenlenmesi gereken genel seçimler, 18 Ekim 2020'de düzenlenmiş, Morales'in adayı Luis Arce Catacora seçimi yüzde 55 oy olarak ilk turda kazanmıştı.

Morales, Catacora'nın genel seçimi kazanmasının ardından, ayrılışının 1. yılında ülkesine dönmüştü.