Haber Giriş: 13 Mart 2021 Cumartesi 15:14Son Güncelleme: Kaynak: Reuters
Kazakistan'da An-26 tipi askeri kargo uçağı düştü
Kazakistan'da An-26 tipi uçak iniş sırasında düştü. Yerel basın kazada 4 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.
İlk bilgilere göre Milli Güvenlik Komitesi Sınır Teşkilatı'nın uçağı Almatı Havaalanı yakınlarında düştü.
Uçağın Nur-Sultan-Almatı güzergahında uçtuğu açıklandı.
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Etiketler: Son Dakika Uçak Kazası Kazakistan
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