Haber Giriş: 13 Mart 2021 Cumartesi 15:50Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Suudi Arabistan'da kum fırtınası
Suudi Arabistan'da etkili olan şiddetli kum fırtınası gökyüzünün rengini turuncuya çevirdi. Bazı bölgelerde sokak lambaları devrilirken, elektrik kesintileri yaşandı.
Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad, Mekke, Medine'nin çevresindeki ilçeler, Al-Kassim ve Cevf bölgesinde kum fırtınası etkili oldu.
Güçlü hava dalgasının çöl kumlarını mahallelere ve yollar taşıdığı vurgulandı.
Kum fırtınasının vurduğu bölgelerde gökyüzünün rengi turuncuya bürünürken, görüş mesafesinin azalmasıyla sürücüler zor anlar yaşadı. Şiddetli fırtına nedeniyle sokak lambaları da devrilirken Birçok bölgede ise elektrik kesintileri yaşandı.
Etiketler: Suudi Arabistan
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