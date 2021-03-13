Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad, Mekke, Medine'nin çevresindeki ilçeler, Al-Kassim ve Cevf bölgesinde kum fırtınası etkili oldu.

Güçlü hava dalgasının çöl kumlarını mahallelere ve yollar taşıdığı vurgulandı.

Kum fırtınasının vurduğu bölgelerde gökyüzünün rengi turuncuya bürünürken, görüş mesafesinin azalmasıyla sürücüler zor anlar yaşadı. Şiddetli fırtına nedeniyle sokak lambaları da devrilirken Birçok bölgede ise elektrik kesintileri yaşandı.