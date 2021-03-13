Hindistan'da yağan şiddetli sağanaklar ülkede hayatı felç etti. Ülkenin Gurugram kentinde 4 kişinin bulunduğu bir ağacın üzerine yıldırım düşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Yağmurdan korunmak için ağacın altında bekleyen kişilere isabet eden yıldırım anı güvenlik kamerasına yansıdı.



