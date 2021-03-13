Haber Giriş: 13 Mart 2021 Cumartesi 15:36Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Hindistan'da ağaca yıldırım düştü: 1 ölü, 3 yaralı
[Fotoğraf: DHA]
Hindistan'ın Gurugram kentinde altında 4 kişinin bulunduğu bir ağacın üzerine yıldırım düştü. 1 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin de ağır yaralandığı o anlar kameralara böyle yansıdı.
Hindistan'da yağan şiddetli sağanaklar ülkede hayatı felç etti. Ülkenin Gurugram kentinde 4 kişinin bulunduğu bir ağacın üzerine yıldırım düşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.
Yağmurdan korunmak için ağacın altında bekleyen kişilere isabet eden yıldırım anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Etiketler: Hindistan
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