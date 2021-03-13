AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Burdur programının ikinci günü kapsamında Vali Ali Arslantaş'ı makamında ziyaret etti. Daha sonra Burdur Arkeoloji Müzesi ve İnsuyu Mağarası'nı gezen Yıldırım’ın gezisinin son durağı ise Türkiye'nin Maldivleri olarak anılan Salda Gölü oldu.

NASA’nın açıklamasından sonra Salda Gölü'nün ününün arttığını vurgulayan Binali Yıldırım şunları söyledi:

"Salda'nın ünü Türkiye sınırlarını geçti. NASA uzay aracının indiği krater bölgesinin kimyasal yapısı ve oradaki mineral yapısı Salda'daki mineral yapı ile benzerlik gösteriyor. Bunu NASA açıkladı. Dolayısıyla kısa vadede Mars'a gitmek belki mümkün olamayacak ama aynı duyguyu yaşamak için dünyanın her tarafından insanlar buraya gelecek. Hem Burdur'un hem de bölgenin güzelliklerini görecekler."

Milletvekili Binali Yıldırım'a gezileri boyunca eşi Semiha Yıldırım da kendisine eşlik etti.

Yıldırım daha sonra İstanbul'a gitmek üzere Antalya Havalimanı'na hareket etti.