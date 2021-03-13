Ücretli plastik poşet kullanımı üçüncü yılında. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, poşet uygulamasına yeni standartlar getirdi.

Yeni poşetlerde çevreci sloganlar, bulunduğu yüzeyin yüzde 65'ini kaplayacak büyüklükte yazılacak.

Yine 25 kuruştan satılacak

Bu sloganlar bakanlığın belirlediği listeden seçilecek. Sıfır atık logosu da yüzeyin en az yüzde 15'ini kaplayacak. Ücretli poşetler, yeterli sağlamlıkta olacak ve mutlaka barkod taşıyacak.

Firmalara geçiş süreci için 1 Temmuz'a kadar süre tanındı. Yılbaşından itibaren kriterleri karşılamayan poşetler kullanılamayacak.

Poşetler 25 kuruştan satılmaya devam edilecek. Barkodsuz poşet veren ya da farklı ücret talep eden firmalar, ALO 181'e şikayet edilebilecek.

