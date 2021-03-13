Haber Giriş: 13 Mart 2021 Cumartesi 17:25Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Plastik poşetlerde yeni dönem
Plastik poşetlere yeni kriterler geliyor. Artık çevreci sloganlar poşetin yüzde 65'ini kaplayacak. Yeni yıldan itibaren barkodsuz poşetler kullanılamayacak.
Ücretli plastik poşet kullanımı üçüncü yılında. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, poşet uygulamasına yeni standartlar getirdi.
Yeni poşetlerde çevreci sloganlar, bulunduğu yüzeyin yüzde 65'ini kaplayacak büyüklükte yazılacak.
Yine 25 kuruştan satılacak
Bu sloganlar bakanlığın belirlediği listeden seçilecek. Sıfır atık logosu da yüzeyin en az yüzde 15'ini kaplayacak. Ücretli poşetler, yeterli sağlamlıkta olacak ve mutlaka barkod taşıyacak.
Firmalara geçiş süreci için 1 Temmuz'a kadar süre tanındı. Yılbaşından itibaren kriterleri karşılamayan poşetler kullanılamayacak.
Poşetler 25 kuruştan satılmaya devam edilecek. Barkodsuz poşet veren ya da farklı ücret talep eden firmalar, ALO 181'e şikayet edilebilecek.
Etiketler: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Sıfır Atık
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