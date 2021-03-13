Haber Giriş: 13 Mart 2021 Cumartesi 17:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Malatya'da tedbirlere uymayan 11 kişiye 9 bin 900 lira para cezası
[Fotoğraf: AA]
Malatya'da koronavirüs tedbirlerini ihlal eden 11 kişiye para cezası kesildi.
Güvenlik güçlerince kent genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik yapılan denetimlerde, maske takmayan ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 11 kişiye 9 bin 900 lira para cezası uygulandı.
Polis ekipleri, 337 iş yeri ile 201 toplu taşıma aracını denetlerken, 7 araca işlem yaptı.
Jandarmanın semt pazarı ile mesire alanlarında gerçekleştirdiği denetimlerinde ise herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.
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