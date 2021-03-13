Koronavirüs risk haritasında çok yüksek riskli iller arasında yer alan Sakarya’da kafe, restoran ve kahvehane gibi işletmelerin faaliyette bulunması İl Hıfzıssıhha Kurulu kararınca yasaklanmıştı.

Adapazarı Milli Egemenlik Caddesi'nde bir kahvehanenin bu yasağa uymadığı yönünde ihbar alan polis, adrese baskın düzenledi.

Kahvehanede oyun oynayan 15 kişiye koronavirüs tedbirleri kapsamında maske ve sosyal mesafe kurallarına uymadıkları gerekçesi ile toplam 16 bin 500 TL ceza yazıldı.