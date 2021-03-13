Haber Giriş: 13 Mart 2021 Cumartesi 15:16Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Kahvehanede oyun oynayan 15 kişiye 16 bin 500 lira ceza
[Fotoğraf: DHA]
Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde kahvehanede oyun oynayan 15 kişiye maske ve sosyal mesafe kurallarını ihlal ettikleri gerekçesiyle toplam 16 bin 500 TL para cezası kesildi.
Koronavirüs risk haritasında çok yüksek riskli iller arasında yer alan Sakarya’da kafe, restoran ve kahvehane gibi işletmelerin faaliyette bulunması İl Hıfzıssıhha Kurulu kararınca yasaklanmıştı.
Adapazarı Milli Egemenlik Caddesi'nde bir kahvehanenin bu yasağa uymadığı yönünde ihbar alan polis, adrese baskın düzenledi.
Kahvehanede oyun oynayan 15 kişiye koronavirüs tedbirleri kapsamında maske ve sosyal mesafe kurallarına uymadıkları gerekçesi ile toplam 16 bin 500 TL ceza yazıldı.
Etiketler: Koronavirüs Koronavirüs Tedbirleri Maske Sosyal Mesafe
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