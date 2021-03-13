Haber Giriş: 13 Mart 2021 Cumartesi 14:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bağcılar'da 3 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü
[Fotoğraf: AA]
Bağcılar'da 3 katlı binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Göztepe Mahallesi'nde 3 katlı apartmanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangını fark eden apartman sakinleri, tedbir amaçlı binayı boşalttı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
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