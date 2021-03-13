Kaza, Eskişehir-Konya karayolu Bolvadin ilçesi çıkışında meydana geldi.Selçuk T. yönetimindeki özel bir kargo şirketine ait tır Çobanlar Kavşağı'nda otomobil ile çarpıştı.

Kaza sonrası otomobil içesinde bulunan Bünyamin ve Cengiz I. sıkışarak yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yaklaşık 20 dakikalık bir müdahalenin ardından sıkıştıkları yerden çıkarıldı.

Yaralılar ardından 112 acil servis ambulansları ile hastaneye kaldırıldı. Kazanın ardından otomobilin sürücüsünün kim olduğunun belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Kaza ile ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldı.