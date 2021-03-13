Haber Giriş: 13 Mart 2021 Cumartesi 12:33Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Antalya'da trafik kazası: 1 ölü
[Fotoğraf: İHA]
Antalya’nın Kaş ilçesinde, kontrolden çıkıp kayalıklara çarparak ters dönen araçtan fırlayan 22 yaşındaki sürücü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Kaza, dün akşam Andifli Mahallesi’nde meydana geldi.
Genç sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki kayalıklara çarptı. Çarpmanın şiddetiyle sürücü araçtan fırlarken, takla atan araç yaklaşık 50 metre sürüklendi.
Kaza sonrası ağır yaralanan sürücü, ihbarla olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince ambulansla Kaş Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Sürücü tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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