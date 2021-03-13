Haber Giriş: 13 Mart 2021 Cumartesi 12:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Beyoğlu'nda kapkaç yapan 3 şüpheli yakalandı
[Fotoğraf: DHA (Arşiv)]
İstanbul, Beyoğlu'nda kapkaç yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli, adliyeye sevk edildi.
Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 8-11 Mart'ta ilçede meydana gelen 3 kapkaç olayıyla ilgili çalışma başlattı.
Şüphelilerin kaçış güzergahındaki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, zanlıların Fatih Kumkapı bölgesinde bir apart otele girdiğini tespit etti.
Polisin yaptığı çalışmanın ardından şüpheliler R.M, V.Ç. ve S.A. gözaltına alınırken, zanlıların yakalanmamak için sürekli yer değiştirdikleri belirlendi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.
Etiketler: Emniyet Genel Müdürlüğü İstanbul
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