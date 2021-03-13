Haber Giriş: 13 Mart 2021 Cumartesi 11:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Polisten kaçan zanlıların yola attığı poşetlerde 14 bin 700 uyuşturucu hap bulundu
[Fotoğraf: DHA (Arşiv)]
Hatay'ın İskenderun ilçesinde, polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçan otomobilden yol kenarına atılan poşetlerde 14 bin 700 uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İskenderun-Belen otoyolunda durumundan şüphelendiği bir otomobili durdurmak istedi.
Polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçan araçtaki 2 şüpheli, kısa süreli kovalamaca sonucu yakalandı.
Zanlıların kaçarken yol kenarına attıkları poşetleri inceleyen ekipler, 14 bin 700 uyuşturucu hap ele geçirdi.
Gözaltına alınan 2 şüpheli emniyete götürüldü.
Etiketler: Emniyet Genel Müdürlüğü Uyuşturucu
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