Haber Giriş: 13 Mart 2021 Cumartesi 10:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şanlıurfa'da tel hırsızlığı yaptığı iddia edilen 3 şüpheli tutuklandı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Şanlıurfa'da su kanallarının kenarındaki telleri çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Kısas Mahallesi ve Osmanbey Kampüsü bölgesinde Karayolları ve Devlet Su İşlerine ait su kanallarının kenarında bulunan teller kimliği belirlenemeyen kişilerce çalındı.
Jandarma Suç Araştırma Timi'nin (JASAT) bölgedeki 2 aylık çalışmasının ardından tespit edilen 5 şüpheli suçüstü yakalandı.
Zanlılarla 6 ton fens teli, galvanizli boru ve bağlama telleri ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Etiketler: Hırsızlık Jandarma Genel Komutanlığı
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