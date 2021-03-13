Haber Giriş: 13 Mart 2021 Cumartesi 10:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mudurnu'da koronavirüs denetimi yapıldı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde, koronavirüs tedbirlerine yönelik denetim gerçekleştirildi.
Jandarma Komutanlığı ekiplerince ilçede koronavirüs denetimleri devam ediliyor.
Ekipler, Mudurnu-Nallıhan-Akyazı kara yolu güzergahında oluşturulan kontrol noktasında denetim gerçekleştirdi.
Jandarma ekipleri, sürücüleri tedbirlere uyma konusunda uyardı.
Etiketler: Koronavirüs Koronavirüs Tedbirleri
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