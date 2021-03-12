Haber Giriş: 12 Mart 2021 Cuma 16:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fitre ne zaman belli olacak? 2021 fitre miktarı…
Fitre belli oldu mu? Diyanet İşleri Başkanlığı, 2021 fitre miktarının gelecek hafta kamuoyu ile paylaşılacağını açıkladı. 2021 fitre ne kadar olacak? 2021 fitre miktarı...
Başkanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bazı medya organlarında bu yılın fitre miktarının açıklandığına dair yer alan haberin gerçeği yansıtmadı belirtildi.
Açıklamada, "Bugün bazı medya organlarında yer alan, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2021 yılı için geçerli olacak fitre miktarının açıklandığına dair haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Din İşleri Yüksek Kurulumuzun 2021 yılı fitre miktarına dair açıklaması önümüzdeki hafta paylaşılacaktır" ifadelerine yer verildi.
Diyanet’ten asılsız fitre haberlerine ilişkin açıklamahttps://t.co/hAfBvkOOOA pic.twitter.com/srUEMv9wSK— Diyanet (@diyanetbasin) March 12, 2021
Son Haberler
- 18:06
- 17:55
- 17:41
- 17:58
- 17:32
Sıradaki Haber
Esnafa gelir vergisi muafiyeti geldi... Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Ekonomik Reform Paketi'ni açıkladı...
Yükleniyor lütfen bekleyiniz