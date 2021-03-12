İl Jandarma Komutanlığına bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre Doğa ve Hayvan Koruma Tim Komutanlığı ve Karacabey İlçe Jandarma Komutanlığınca, çiftliğin derede kirliliğe neden olduğu tespit edildi.

Bunun üzerine haber verilen Bursa Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekipleriyle yapılan denetimlerde işletmenin atık sularının borular ve açılan kanal vasıtası dereye bıraktığı belirlendi.

İşletmeye 288 bin 385 lira idari para cezası uygulandı.