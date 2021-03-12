Batman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, korona virüs ile mücadele etmek amacıyla 3 farklı kıraathaneye baskın düzenledi.

Yapılan baskında kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçundan 3 şahsa adli işlem yapılırken, kumar oynayan 10 şahsa 12 bin 24 lira idari para cezası uygulandı.

Kumarda kullanılan toplam 2 bin 410 liraya el konulurken, kumar oynanan iş yerleri ise 30 gün süre ile kapatıldı.

Ayrıca sokağa çıkma yasağını ihlal ettikleri tespit edilen 13 şahsa 5 bin 551 lira idari para cezası uygulandı.