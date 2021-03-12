Haber Giriş: 12 Mart 2021 Cuma 14:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Isparta'da otomobille motosiklet çarpıştı: 2 ölü
[Fotoğraf: AA]
Isparta'da otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi hayatını kaybetti.
Aliköyü Kavşağı'nda Emre K'nin kullandığı otomobil, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen plakasız motosikletle çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, Bünyamin T. olay yeri, Mustafa S. ise kaldırıldığı Isparta Şehir Hastanesinde yaşamını yitirdi.
Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.
Etiketler: Trafik Trafik Kazası
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