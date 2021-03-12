Haber Giriş: 12 Mart 2021 Cuma 13:36Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Osmaniye’de kumar oynayan 7 kişiye 30 bin TL ceza
[Fotoğraf: İHA]
Osmaniye’de düzenlenen kumar operasyonunda gözaltına alınan 7 kişiye sosyal mesafeyi ihlalden toplamda 30 bin 66 lira cezai işlem uygulandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Ahlak Büro Şube Müdürlüğü ekipleri bir evde kumar oynatıldığı bilgisini aldı.
Nöbetçi savcıdan alınan arama kararının ardından Fakıuşağı Mahallesi 45012 Sokak üzerinde bulunan eve operasyon düzenleyen ekipler, kumar oynayan şahısları suçüstü yakaladı.
Olay yerinde gözaltına alınan şahıslara Kabahatler Kanunu’ndan ve sosyal mesafeyi ihlalden toplamda 30 bin 66 lira para cezası uygulanırken, adres sahibi hakkında ise adli işlem başlatıldı.
Operasyon kapsamında delil niteliği taşıyan iskambil kağıtları ve okey taşlarına el konuldu.
Etiketler: Koronavirüs Koronavirüs Tedbirleri Sosyal Mesafe
Son Haberler
- 18:06
- 17:55
- 17:41
- 17:58
- 17:32
Sıradaki Haber
Koronavirüs aşı randevusu nasıl alınır? MHRS koronavirüs aşı randevusu alma...
Yükleniyor lütfen bekleyiniz