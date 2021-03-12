Haber Giriş: 12 Mart 2021 Cuma 13:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Eskişehir'de tedbirleri ihlal eden 29 kişiye 122 bin 758 lira ceza kesildi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Eskişehir'de, koronavirüs tedbirlerini ihlal eden ve kumar oynandığı belirlenen 29 kişiye idari para cezası uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi bünyesinde oluşturulan ekip, Hoşnudiye Mahallesi Atatürk Caddesi'nde ruhsatsız bir iş yerine baskın yaptı.
Sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri ve kumar oynadıkları belirlenen 29 kişiye "Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve Kabahatler Kanunu'na" muhalefetten toplam 122 bin 758 lira ceza verildi.
İş yeri sahibi hakkında ise "kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak" ile "bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranmaktan" adli işlem yapıldığı öğrenildi.
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