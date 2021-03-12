İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde koronavirüs tedbirlerine yönelik denetimler sürüyor.

Bu kapsamda dün gerçekleştirilen denetimlerde, sokağa çıkma yasağını ihlal eden 159, sosyal mesafe ve maske kuralına uymayan 143 kişiye idari yaptırım uygulandı.

Denetlenen 1530 iş yerinde herhangi olumsuzluğa rastlanmadı.