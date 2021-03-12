Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, Milas ilçesinde 6 şahsın kaçak kazı yaptıkları, ikametlerinde tarihi eser ve değerli maden bulundurdukları, bu tarihi eserlerin satışını yapacakları bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Şüphelilerin ikametlerine eş zamanlı düzenlenen operasyonda yapılan aramada, elmastan daha değerli olduğu bildirilen 1 kilo 500 gram painite taşı, 2 dedektör, 2 ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

Operasyonda ele geçirilen taşların ön inceleme raporunda MTA görevlilerine gösterildiği ve taşların bir karatının 70 bin dolar aralığında olduğu belirtildi.

Gözaltına alınan 7 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.