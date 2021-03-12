Haber Giriş: 12 Mart 2021 Cuma 16:16Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Esnafa gelir vergisi muafiyeti geldi... Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Ekonomik Reform Paketi'ni açıkladı...
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Ekonomik Reform Paketi'ni açıkladı. Reform paketinde esnafa yönelik gelir vergisi muafiyeti de yer alıyor. Yaklaşık 850 bin esnaf gelir vergisinden muaf tutulacak. Gelir vergisinden muaf olacak esnaflar…
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde "Ekonomi Reformları Tanıtım Toplantısı"nda konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında "Reform paketimizde dar gelirli küçük esnafımıza yönelik bir vergi muafiyeti de yer alıyor." dedi.
850 bin esnafa vergi muafiyeti
Cumhurbaşkanı Erdoğan " Basit usulde vergilendirilen kuaför, tesisatçı, tuhafiyeci, marangoz, tornacı, çay ocağı işletmecisi, terzi ve tamirci gibi yaklaşık 850 bin esnafımızı gelir vergisinden muaf tutuyor, beyan yükümlülüklerini de kaldırıyoruz." ifadelerini kullandı.
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