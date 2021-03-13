Haber Giriş: 13 Mart 2021 Cumartesi 10:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gaziantep'te tedbirleri ihlal eden 314 kişiye para cezası uygulandı
[Fotoğraf: AA (Arşiv) ]
Gaziantep'te koronavirüs tedbirlerini ihlal eden 314 kişiye para cezası kesildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler sürüyor.
Bu kapsamda dün gerçekleştirilen denetimlerde, sokağa çıkma yasağını ihlal eden 257, sosyal mesafe ve maske kuralına uymayan 57 kişiye para cezası uygulandı.
Denetlenen 1544 iş yerinde ise olumsuzluğa rastlanmadı.
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