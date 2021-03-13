İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler sürüyor.

Bu kapsamda dün gerçekleştirilen denetimlerde, sokağa çıkma yasağını ihlal eden 257, sosyal mesafe ve maske kuralına uymayan 57 kişiye para cezası uygulandı.

Denetlenen 1544 iş yerinde ise olumsuzluğa rastlanmadı.