Haber Giriş: 13 Mart 2021 Cumartesi 12:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sivas'ta trafik kazası: 5 yaralı
[Fotoğraf: İHA (Arşiv)]
Sivas'ta otomobilin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
Merkeze bağlı Çeltek köyü mevkisinde E.T. idaresindeki otomobil devrildi.
Kazada, sürücü ile araçta bulunan 4 kişi yaralandı.
Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Etiketler: Trafik Kazası
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