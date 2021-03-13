Haber Giriş: 13 Mart 2021 Cumartesi 12:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kocaeli'de hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Kocaeli'nin İzmit ve Kartepe ilçelerinde hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 zanlıdan 4'ü tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri hırsızlık ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, hırsızlık yaptığı belirlenen 6 şüpheliyi düzenlenen operasyonla yakaladı.
Benzer suçlardan çok sayıda kaydının olduğu tespit edilen zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Savcılık sorgusu sonrası nöbetçi hakimliğe çıkarılan4 şüpheli tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Etiketler: Emniyet Genel Müdürlüğü Hırsızlık
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