Haber Giriş: 13 Mart 2021 Cumartesi 14:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırklareli'nde izinsiz kazı yapan 2 kişi yakalandı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Kırklareli'nin Vize ilçesinde define bulmak amacıyla izinsiz kazı yapan 2 kişi gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Vize ilçesinde izinsiz kazı yapıldığı bilgisine ulaştı.
Ekipler, 2 şüpheliyi suçüstü yakaladı, kazıda kullanılan malzemelere el koydu.
Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Jandarma Genel Komutanlığı Kaçak Kazı
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