Haber Giriş: 13 Mart 2021 Cumartesi 15:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hatay'da tedavisi tamamlanan kızıl şahin doğaya salındı
[Fotoğraf: AA]
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde iki kanadı da yaralı olan kızıl şahin, tedavisinin ardından doğaya bırakıldı.
Gölbaşı Gölü mevkisinde, 21 Şubat'ta yaralı bulunan ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edilen kızıl şahin tedaviye alındı.
Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ndeki bir aylık tedavinin ardından kızıl şahin sağlığına kavuştu.
İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi'nin de katılımıyla şahin Amanos Dağları'nda doğaya salındı.
Etiketler: Jandarma Genel Komutanlığı
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