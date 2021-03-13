Haber Giriş: 13 Mart 2021 Cumartesi 16:34Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Bursa'da kapana yakalanan ayı kurtarıldı
[Fotoğraf: DHA]
Bursa'da ormanlık alanda kapana yakalanan ayı, jandarma ve belediye ekiplerince kurtartıldı.
Orhangazi ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gürle Mahallesi’ndeki ormanlık alanda bir ayının kapana takıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.
Bölgeye giden Jandarma ve Orhangazi Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, kapana yakalanan ayıyı sakinleştirici iğne yaptıktan sonra kapandan kurtardı.
Ayı, daha sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar 2’nci Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
Etiketler: Bursa Doğal Yaşam
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