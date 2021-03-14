Güzelyurt Mahallesi 212. sokaktaki sitenin istinat duvarı henüz belirlenemeyen sebeple çöktü.

Bina sakinleri, duydukları gürültü sonrası durumu polis ve itfaiyeye haber verdi.

Olay yerine gelen ekipler, duvarın altında kalan üç otomobilde herhangi birinin olma ihtimaline karşı çalışma yaptı.

Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran'ın da ikamet ettiği binada yaşanan olayda can kaybı ve yaralının olmaması teselli oldu.

Bina sakinleri ile ekiplerin çalışmasını izleyen Savran, istinat duvarının hangi sebeple çöktüğüne dair araştırma başlatıldığını belirtti.