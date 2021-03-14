Türk tiyatrosunun deneyimli isimlerinden oyuncu ve yönetmen Levent Niş 64 yaşında yaşamını yitirdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Türk tiyatrosunun kıymetli oyuncularından Levent Niş'in vefatını üzüntüyle öğrendik. Devlet tiyatrolarımızın emektar sanatçısına Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyoruz" denildi.

Türk tiyatrosunun kıymetli oyuncularından Levent Niş'in vefatını üzüntüyle öğrendik.



Devlet Tiyatrolarımızın emektar sanatçısına Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyoruz. pic.twitter.com/Gcvd7rqKPn — T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı (@TCKulturTurizm) March 13, 2021

Oyuncunun vefatının ardından kültür sanat dünyasından birçok isim sosyal medya hesaplarından üzüntülerini dile getirdi.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt, Levent Niş'in vefatı nedeniyle yayınladığı mesajda şunları söyledi:

"Kurumumuz emekli oyuncu ve rejisörlerinden Türk tiyatrosunun değerli ismi Levent Niş'in vefat haberini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Kıymetli oyuncumuza Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve sanat dünyamıza başsağlığı diliyorum"

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü @M_Kurt01 Levent Niş'in vefatı dolayısıyla mesaj yayımladı. pic.twitter.com/KEyISrdkuS — Devlet Tiyatroları (@devtiyatro) March 13, 2021

Levent Niş'in öz geçmişi

Elazığ'da 1957'de dünyaya gelen Levent Niş, 1976 yılında Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Yüksek Bölümü'nden mezun oldu. Daha sonra Ankara ve İstanbul'da devam ettiği 40 yıllık mesleği boyunca Niş, birçok tiyatro oyununda ve aralarında "Yahşi Batı" filminin de yer aldığı birçok filmde rol aldı.

Sanatçının yer aldığı tiyatro oyunları, film ve dizilerden bazıları şöyle:

"Yahşi Batı", "Şebeke", "Cennet Mahallesi", "Beybaba", "Fikrinin İnce Hastalığı", "Yeşil Miras" ve "Duvardaki Kan", "Aşkımız Aksaray'ın En Büyük Yangını", "Bahar Noktası", "Müzikli Kent", "Barış Gezegeni", "Coriolanus", "Gölge Ustası" ve "Savaş Çiçekleri"

İstanbul Devlet Tiyatro sanatçısı ve oyuncusu Sevinç Niş ile evli olan Levent Niş, iki çocuk babasıydı.