Olay, saat 02.30 sıralarında Rafet Paşa Mahallesi 5176 Sokak üzerinde bulunan 3 katlı binanın 2'inci katında meydana geldi.

Volkan ve Sevim Atılgan çifti hasta olan anneleri Peruze Atılgan'a ziyarete geldi. Gece saatlerinde çiftin banyoda olduğunu fark eden anne Atılgan, ses gelmeyince banyo kapısını çaldı.

Çiftin tepki vermemesi üzerine kapıyı açarak içeri girdiğinde, Atılgan çiftini yerde hareketsiz buldu.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan çift, Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çift tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti.