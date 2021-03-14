Haber Giriş: 14 Mart 2021 Pazar 15:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tunceli'de yeni önlem: Piknik yapmak yasaklandı
[Pülümür Vadisi / Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Tunceli'de koronavirüs tedbirleri kapsamında, Munzur Vadisi Milli Parkı ve Pülümür Vadisi'nde piknik yapmak yasaklandı.
İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararınca Munzur Vadisi Milli Parkı ve Pülümür Vadisi'nde, tesisleşmenin olmadığı alanlarda piknik yapmak ve mangal yakmak yasaklandı.
Tunceli Valiliğinin açıklamasında, "Bu alanlarda ekiplerimizce denetimlerimiz düzenli olarak yapılmaktadır. Lütfen cezalardan sakınmak için değil, kendimizin ve sevdiklerimizin sağlığını korumak için tedbirlere uyalım" denildi.
Etiketler: Koronavirüs Koronavirüs Tedbirleri
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