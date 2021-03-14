Haber Giriş: 14 Mart 2021 Pazar 17:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kayseri'de bir mahalle karantinaya alındı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Kayseri'nin Tomarza ilçesinde bir mahalle, yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Tomarza İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun kararı doğrultusunda, Pusatlı Mahallesi'nde artan vaka sayıları nedeniyle 10 gün karantina uygulaması başlatıldı.
Mahalleye giriş çıkış yapılması yasaklanırken, vatandaşların temel gıda ihtiyaçları için gerekli tedbirlerin alındığı öğrenildi.
Etiketler: Koronavirüs Koronavirüs Tedbirleri Karantina
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