Haber Giriş: 16 Kasım 2021 Salı 17:40Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Uyuşturucu operasyonunda 4 gözaltı
[Fotoğraf: İHA]
Kastamonu'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu imal ve ticareti yapanlara yönelik operasyonda, İstanbul’dan Kastamonu’ya giden bir otomobil durduruldu.
Otomobilde yapılan aramada çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi. Ayrıca araçtaki C.Ç., E.D., F.K. ve T.K.’nin de üzerinde uyuşturucu madde bulundu.
Şüpheliler, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Etiketler: Kastamonu Uyuşturucu
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