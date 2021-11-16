Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu imal ve ticareti yapanlara yönelik operasyonda, İstanbul’dan Kastamonu’ya giden bir otomobil durduruldu.

Otomobilde yapılan aramada çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi. Ayrıca araçtaki C.Ç., E.D., F.K. ve T.K.’nin de üzerinde uyuşturucu madde bulundu.

Şüpheliler, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.