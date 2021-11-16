Polis ekipleri, Afyonkarahisar’ın Erenler Mahallesi’nde, şüpheli gördükleri aracı durdurdu.

Ekipler araç içerisindeki şüpheli A.B.'nin, ‘izinsiz olarak ateşli silah ile mermileri ülkeye sokma, imal etme, nakletme ve satma’ suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit etti.

Gözaltına alınan firari hükümlü A.B, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.