Haber Giriş: 16 Kasım 2021 Salı 17:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Afyonkarahisar'da hapis cezası bulunan firari yakalandı
[Fotoğraf: TRT Haber]
Afyonkarahisar'da 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü polis tarafından yakalandı.
Polis ekipleri, Afyonkarahisar’ın Erenler Mahallesi’nde, şüpheli gördükleri aracı durdurdu.
Ekipler araç içerisindeki şüpheli A.B.'nin, ‘izinsiz olarak ateşli silah ile mermileri ülkeye sokma, imal etme, nakletme ve satma’ suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit etti.
Gözaltına alınan firari hükümlü A.B, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Etiketler: Afyonkarahisar Polis
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