Haber Giriş: 16 Kasım 2021 Salı 17:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Diyarbakır'da saldırı hazırlığındaki 2 terörist tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Diyarbakır'da el bombasıyla saldırı hazırlığındayken yakalanan 2 zanlı tutuklandı.
Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kent merkezinde saldırı hazırlığında olduğu iddiasıyla R.E. ve M.F'yi yakaladı.
Üzerlerinde 2 el bombası bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldığı nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.
Etiketler: Terör Saldırısı Terörle Mücadele Diyarbakır
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