Evinde içki içtikten sonra rahatsızlanan Muharrem Sınık hastaneye gitti.

Müdahale sırasında komaya giren Sınık önce görme yetisini kaybetti. Afyonkarahisar'a sevk edilen Sınık burada hayatını kaybetti.

Zehirlenme şüphesiyle otopsisi yapılan Sınık toprağa verildi.

Evinde ölü bulundu

Aynı ilçede evde yalnız yaşayan Ercan Üstündağ'dan haber alamayan yakınları ise polise haber verdi. Polis, babası Arif Üstündağ'a ulaşıp birlikte oğlunun evine girdi. Ercan Üstündağ odada hareketsiz halde bulundu. Ekipler, Ercan Üstündağ'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis, Ercan Üstündağ'ın sürekli alkol tükettiğini, cuma günü de Muzaffer Güçer ile birlikte içki içtiğini öğrendi.

Ercan Üstündağ ile içki içtiği belirlenen Muzaffer Güçer de rahatsızlık hissetmesi üzerine hastaneye gitti.

Yapılan müdahalede alkol zehirlenmesi teşhisi konulan Güçer'in tedavisi devam ediyor.

Dün fenalaşarak hastaneye giden Hasan Hüseyin Karagöz'ün de sahte içkiden zehirlendiği üzerinde duruluyor.

Kendi sattığı alkolden zehirlenmiş

Polise bilgi veren Hasan Hüseyin Karagöz, 3-4 gün önce Muzaffer Güçer'den 50 lira karşılığında pet şişede yaklaşık 1,5 litre içki aldığını söyledi.

Karagöz içkiyi içtikten sonra dün sabah saatlerinde gözlerinde görme kaybı olduğunu fark edip, ilçede alkol tükettikten sonra sonra ölenler olduğunu duyunca kontrol için hastaneye gitti..

Hastanede tedaviye alınan Karagöz, görme yetisini kaybedip komaya girdi. Karagöz'ün tedavisi devam ediyor.