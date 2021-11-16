Haber Giriş: 16 Kasım 2021 Salı 17:20Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Elazığ'da 211 kilogram esrar ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Elazığ'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 211 kilogram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı.
Elazığ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin zehir tacirlerine yönelik operasyonları hız kesmeden devam ediyor.
Jandarma ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen 5 kişiyi takibe aldı.
Şüphelilerin içinde oldukları aracı durduran ekipler, yaptıkları aramada 4 kilogram esrar buldu. Zanlıların evlerinde yapılan aramalarda ise 207 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı.
Etiketler: Narkotik Uyuşturucu
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