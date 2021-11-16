Elazığ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin zehir tacirlerine yönelik operasyonları hız kesmeden devam ediyor.

Jandarma ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen 5 kişiyi takibe aldı.

Şüphelilerin içinde oldukları aracı durduran ekipler, yaptıkları aramada 4 kilogram esrar buldu. Zanlıların evlerinde yapılan aramalarda ise 207 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı.