Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, 29 Temmuz saat 09.34 itibarıyla uygulanan birinci doz aşı sayısı 40 milyon 238 bin 4, ikinci doz aşı sayısı 25 milyon 317 bin 548 oldu.

Üçüncü dozla birlikte yapılan toplam aşı miktarı 70 milyon 9 bin 979'a yükseldi.

İstanbul'da 12 milyon 909 bin 304, Ankara'da 5 milyon 618 bin 104, İzmir'de ise 4 milyon 699 bin 867 doz aşı yapıldı.

19 bin 761 kişinin testi pozitif çıktı

Öte yandan Türkiye'de son 24 saatte 257 bin 474 Covid-19 testi yapıldı, 22 bin 291 kişinin testi pozitif çıktı, 76 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 4 bin 197 oldu.

Sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vakalar salgının kontrol altına alınmasını zorlaştıracak düzeyde. Bu riski ortak irade ve hepimizin lehine olacak kararla durdurmalıyız. Tedbirlere uymalı ve aşı olmayanlar aşısını yaptırmalıdır. İlk dozu hemen, ikinci ve üçüncü dozu zamanı gelir gelmez." dedi.