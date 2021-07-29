Haber Giriş: 29 Temmuz 2021 Perşembe 09:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
'Afyon manda yoğurdu' coğrafi işaretle tescillendi
[Fotoğraf: AA]
Afyonkarahisar'ın yöresel lezzetlerinden "Afyon manda yoğurdu", coğrafi işaret belgesiyle tescillendi.
Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hüsnü Serteser, yaptığı yazılı açıklamada, başvurularının ardından "Afyon manda yoğurdu"nun coğrafi işaretle tescillenmesinden mutluluk duyduğunu belirtti.
Serteser, "Odamız, Afyon sucuğu, Afyon pastırması, Afyon mermeri ve Afyon kaymağının ardından Afyon manda yoğurduyla coğrafi işaret tescilli ürün sayısını 5'e yükseltmiştir. İnşallah başvuru aşamasında olan Afyon keçesinin de coğrafi işaret tescilini alacağız." dedi.
Etiketler: Coğrafi İşaretler
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