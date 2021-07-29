Osmaniye Kadirli'de çıkan orman yangını kontrol altına alınamadı
Osmaniye'nin Kadirli ilçesindeki orman yangını ikinci gününde devam ediyor. Gece boyu karadan devam çalışmalara, havanın aydınlanmasıyla havadan da destek yeniden başladı.
İlçeye bağlı Karatepe ve Bozkuyu köyleri arasındaki ormanlık alanda dün saat 13.00 sıralarında çıkan yangın, ikinci gününde poyrazın da etkisiyle devam ediyor.
Dün havanın kararması nedeniyle ara verilen havadan müdahaleye günün ışımasıyla birlikte tekrar başlandı.
Yerleşim yerlerine de sıçradı
Yerleşim yerlerine sıçrayan, evlerin ve bahçelerin yandığı, ahırlardaki havyanların da öldüğü yangın, gece karadan yapılan müdahaleye rağmen kontrol altına alınamadı.
Poyrazın etkisiyle hızla büyüyen yangını söndürmek için ekiplerin karadan ve havadan müdahalesi devam ediyor.
6 şüpheli gözaltında
Öte yandan Osmaniye merkeze bağlı Dereobası Mahallesi'ndeki orman yangını ise gece saatlerinde kontrol altına alındığı, soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.
Dereobası Mahallesi'ndeki orman yangınını çıkardığı şüphesiyle gözaltına alınan 6 kişinin sorgusu ise devam ediyor.
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