Akseki ilçesi Kepezbeleni Mahallesi'nde orman yangını çıktı. Şiddetli rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın Manavgat ilçesi Oymapınar Barajı çevresine kadar geldi.

Yangın nedeniyle Akseki'nin Kepezbeleni Mahallesi ile Manavgat ilçesine bağlı Karavca, Güzelyalı, Saraçlı, Çeltikçi ve Ulukapı Mahalleri'ndeki bazı evler boşaltıldı.

Antalya’nın Akseki ilçesinde çıkan yangın büyüyor. Şiddetli rüzgarın etkisiyle #Manavgat ilçesine kadar gelen yangına müdahale sürüyor. Yangın bölgesinden detaylar @trthaber’de. https://t.co/O2vnqsLsCm pic.twitter.com/WCvbESAeQL — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) July 29, 2021

Ekipler, yangını kontrol altına almak için müdahalesini sürdürüyor.

Bir kişi hayatını kaybetti, mahalledeki evlerin yüzde 80'i yandı

Akseki Kaymakamı Volkan Hülür, yangının saat 00.30 sıralarında başladığını, 15 dakika içinde müdahale edildiğini söyledi.

Yangının kısa sürede Kepezbeleni Mahallesi'ni sardığını aktaran Hülür, "Yangın nedeniyle Kepezbeleni yolu kapandı, 13 kişi mahallede mahsur kaldı. İtfaiye, Jandarma ekiplerimizin müdahalesiyle 12 kişi kurtarıldı. Dumandan etkilenen 82 yaşındaki Hasan Ali Yüksel maalesef yaşamını yitirdi. Mahalledeki evlerin yüzde 80'i de yanmış durumda." dedi.

Hülür, havadan ve karadan müdahale edilen yangının mahalle içinde, kontrol altına alındığını, ancak çevrede ise devam ettiğini kaydetti.