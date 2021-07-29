Haber Giriş: 29 Temmuz 2021 Perşembe 09:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kahramanmaraş'ta orman yangını: 1 ev kullanılamaz hale geldi
[Fotoğraf: AA]
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde yangın çıktı. Yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınırken 3 dönüm ormanlık alan zarar gördü, 1 ev kullanılamaz hale geldi.
Gedemen Mahallesi Kazmabağları mevkisindeki ormanlık arazide henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Olay yerine sevk edilen Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı çok sayıda ekip alevlere müdahale etti.
[Fotoğraf: AA]
Yaklaşık 2 saat süren müdahalenin ardından yangın kontrol altına alındı.
Yangında, 3 dönüm ormanlık alan zarar gördü, bölgedeki 1 ev kullanılamaz hale geldi.
[Fotoğraf: AA]
Etiketler: Orman Yangını Yangın
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